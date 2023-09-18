Согласно документам, кровная мать Марселя вроде бы не знала о своей беременности. Известно также то, что у малыша обнаружили пороки пищеварительной системы.

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Что известно о матери Марселя и проблемах малыша со здоровьем

По документам, мама не знала, что она беременна, пока не начала рожать. Затем он провел четыре месяца в интенсивной терапии. Там ему сделали сложную операцию, у него были определенные недостатки пищеварительной системы, не совместимые с жизнью...

– рассказала Инна Мирошниченко.

Мальчик боролся за жизнь 4 месяца. Только тогда он приобрел способность дышать самостоятельно и набирать вес. После этого Марселя перевели в детский дом.

"Первые месяцы своей жизни он просто настигал то, чего ему не хватало при рождении. Поэтому сейчас там по развитию ему не два года, а год с копейками где-то. Когда нам зачитывали, какой у него там синдром такой-то, болезнь такая-то, и то, и это… Все, о чем мы думали тогда, если при всем этом мальчик реально до сих пор борется за жизнь, у него столько сил, то когда ей попадет в семью, у него все будет хорошо", – вспомнил Тимур Мирошниченко.

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Из-за какого недостатка оперировали усыновленного сына Мирошниченко

Инна Мирошниченко уже рассказывала о пороке, по которой Марселя прооперировали в первые дни рождения. Это гастрошизис – врожденный недостаток брюшной стены. Такие пороки встречаются крайне редко – раз в 10 – 30 тысяч беременностей.