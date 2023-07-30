Раньше ведущий рассказывал, как он с женой Инной познакомился с их 2-летним названным сыном в детдоме. Теперь Мирошниченко показал мальчика.
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В соцсетях Тимур вместе с Инной опубликовал первое семейное фото. На фотографии присутствует и их усыновленный сын. Похоже, вся семья уже успела сделать теплую фотосессию на природе.
Тимур Мирошниченко показал семейное фото / Фото с его инстаграммы
В подписи к фото он отметил, что у них начинается новый этап жизни. "Новая книга. Новая глава", – написал Тимур.
Звездная пара наконец-то забрала мальчика домой. Несколько дней тому назад Мирошниченко показывал, что они получили положительное решение суда. Теперь Тимур является папой троих детей. Как зовут ребенка – пока неизвестно.
Коллеги звезды и поклонники были приятно удивлены новостью. В комментариях они поздравили счастливые супруги с усыновлением ребенка:
- "Слезы радости на глазах! Ваша семья невероятна. Спасибо, вы вдохновляете".
- "Муравьи… Приветствую!"
- "Вы невероятная семья! Легкого пути вашей семьи через любовь и принятие".
- "Низкий поклон вашей семье за такой поступок! Неистощимой энергии и счастливой судьбы".
- "Да благословит Господь вашу семью".
- "Картина дорисована. Приветствую вас!"
- "Инна, счастье в каждом дне! Береги то, что имеешь в сердце! А оно такое глубокое".
Что известно о мальчике, которого усыновляет Тимур Мирошниченко
- В середине июня Тимур Мирошниченко поделился, что нашел ребенка на усыновление. Он собрал документы и ждет решения суда, чтобы забрать сына домой.
- Позже выяснилось, что мальчик живет в детдоме в Житомире, после чего первой встречи звездные супруги ездят туда почти каждый день.
- Ребенку почти 2 года. Жена Мирошниченко Инна раньше рассказывала, что мальчик до сих пор носит одежду для 9-месячных детей. Кроме этого, он имеет недостатки психологического развития. Существует вероятность, что малыш не заговорит.
- Добавим, что сейчас у супругов двое общих детей – 4-летняя дочь Мия и 3-летний сын Марка. Дети давно знают об усыновленном малыше. Мирошниченко поделился, что двое ребят будут жить в одной комнате.