Также ведущий рассказал тяжелую историю рождения усыновленного ребенка. Раньше Мирошниченко показали первые фото с названным сыном. Ребенку почти 2 года.

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Как зовут названного сына Мирошниченко

Шоумен в интервью признался, что его сына зовут Марсель, он появился на свет в Житомирской области. Ведущий также ласково называет мальчика Марсиком.



Названный сын Тимура Мирошниченко / Фото Viva

По словам Мирошниченко, мальчик родился недоношенным, а его вес был критически мал – всего 1,4 кило. Биологические родители отказались от Марселя еще в роддоме, поэтому за ним до пяти месяцев следили врачи.

Марсель родился преждевременно и весил всего 1,4 килограмма. От него отказались в родильном. На следующий день провели операцию, потому что некоторые органы не были развиты настолько, что это было несовместимо с жизнью. После этого его перевели в интенсивную терапию на 4 месяца. Когда врачи его стабилизировали, перевели в детский дом,

– рассказал Тимур.

Ведущий добавил, что сейчас у 2-летнего Марселя есть проблемы со здоровьем, в том числе с позвоночником. "Когда Марселю исполнился год, его начали приучать к горшку, однако он еще не был к этому готов", – объяснил шоумен.

Как прошло знакомство детей

Мирошниченко сообщил, что еще с марта прошлого года готовил дочь Мию и сына Марка к тому, что их семья станет больше. Так-что, дети отлично отреагировали на появление братика. Правда, у сына ведущего иногда есть ревность.

Мы с пониманием относимся к адаптации, потому что это для всех стресс и новые условия. Марк уже привык и понял, что ему ничего не угрожает. А Мия вьется вокруг Марсика, во всем помогает, кормит его, непрестанно обнимает и чмокает,

– признался Тимур.

Он добавил, что в первые дни названный сын сопротивлялся, но теперь понял – его любят.



Новая семья Тимура Мирошниченко / Фото Viva

По словам ведущего, сам Марсель уже тоже постепенно адаптируется. Правда, мальчик пока не умеет играть с игрушками, ведь нет такого опыта, но из-за стресса немало ест.

"В первые дни Инна пыталась его убаюкать, а он сопротивлялся, потому что не привык к такому. Не привык, что его обнимают. Он сам себя закачивал, потому что так делали все дети в детдоме. Он ест непрестанно, это реакция на стресс. Но понемногу. пристраивается", – ответил Мирошниченко.

К слову, около полугода Тимур и Инна боролись за возможность стать кандидатами в усыновители. Впоследствии они столкнулись с проблемой, что детей не было. Однако уже в середине июня телеведущий поделился, что нашел ребенка на усыновление.