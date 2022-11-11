Ефросинина назвала звезду, что задонатила наибольшую сумму в ее фонд: это экслюбительница России

С первых дней войны фонд Маши Ефросининой помогает женщинам и детям, пострадавшим от вторжения России. Неожиданно, но самую большую сумму на его счет задонатила певица, которая годами гастролировала страной-агрессором.

Как выяснилось, Светлана Лобода, которая только через месяц назвала Россию виновной в войне, еще в марте пожертвовала огромную сумму Маше Ефросининой и ее фонду. Это был донат 50 тысяч евро, о котором ведущая узнала от подчиненной, а не от самой певицы. По ее словам, по тому курсу это было полтора миллиона гривен.

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Кто из звезд больше всего задонатил в фонд Ефросининой

Из тех, кто сильно поразил – Светлана Лобода. Как только в марте я анонсировала, что наш фонд перепрофилируется на помощь пострадавшим от войны женщинам и детям, она сразу перечислила пятьдесят тысяч евро и ничего мне не сказала. Мне директор фонда звонит и говорит: "Маша, здесь от Светланы Лободы пришла большая сумма",

– рассказала Маша Ефросинина.

Она добавила, что Лобода их очень выручила, ведь именно после ее доната фонд начал крупные закупки гуманитарки.

Маша Ефросинина со Светланой Лободой / Скриншот с видео

в мае Светлана Лобода открыла центр психологической помощи украинцам – LOBODA Help Center. Это чат-бот в телеграмме, куда можно обратиться за психологической поддержкой и материальной помощью. Кроме того, экс-гастролерша пообещала, что "ровно половину с каждого концерта" она будет отдавать на восстановление детсада в Ирпене.

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Телеведущая вспомнила о Монатике, который передает деньги с благотворительных концертов то ей, то платформе United24, то детским онкоцентрам. Она также поблагодарила подругу Елену Кравец, которая была ее психологом в первый месяц полномасштабной войны. Как выяснилось, именно актриса предложила, чтобы сборы с гастролей "Доброго вечора, ми з України" шли в фонд Ефросининой. Донатил ей и бывший любитель России Иван Дорн. Только в августе он перечислил 500 тысяч гривен.

"А дальше почти все звезды, кого я знаю, помогали. Например, Дима Монатик. Я до слез была поражена, когда позвонила Елена Кравец и сказала, что они начинают серию благотворительных концертов "Доброго вечора, ми з України" Они объехали десятки мест и большую часть полученных средств задонатили в мой фонд и собиравшему на помощь ВСУ Игорю Ласточкину. Многие средства из концертов перечислял Иван Дорн", – вспомнила телезвезда.