Артистка рассказала, что каждый день получает много писем от поклонников, рассказывающих об ужасах, которые им пришлось пережить во время войны России с Украиной. Говорит, что не может читать их без слез, поэтому решила помочь им и создала центр психологической помощи – LOBODA Help Center.

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Вместе с командой она открыла в Telegram чат-бот, куда могут обратиться все желающие и получать психологическую помощь. Также будет организовано реальное место для встреч с психологами. Кроме этого в рамках центра помощи всем пострадавшим от войны будет предоставлена ​​материальная помощь.

"За последние три месяца полномасштабного вторжения России в Украину жизнь каждого изменилась до неузнаваемости. Когда я получаю ваши письма, я читаю их всегда со слезами на глазах… Я думала, как я могу еще больше помочь каждому, помочь не просто ответом на письма, не просто поддержать словом, а помочь максимально большему числу людей. Общаться и помогать на широком уровне, привлечь профессионалов, с которыми я работаю сама", – поделилась Лобода.

Как сообщила помощница Лободы в инстаграм-сторис, всего за сутки в их чат-бот пришло более 300 запросов, 40 историй из которых нуждаются в профессиональной помощи.



У Лободы заработал центр психологической помощи / Фото з инстаграмм-сторис

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Позиция Лободы к войне в Украине