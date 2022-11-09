Хотя до рождественских праздников еще два месяца, Светлана Лобода поет "Щедрик" уже сейчас. Она уехала в США, где собирает на концертах много поклонников из Украины. Зал с радостью поет вместе с Лободой.

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Светлана выходит на сцену с большим флагом Украины в руках, собирает аншлаги. В частности, в конце каждого концерта вместе со всеми зрителями поет "Щедрик".

"Щедрик". Очень красивая песня, которой теперь заканчиваю каждое свое выступление. Это кульминация, ставящая точку. Продолжение следует,

– написала Светлана под видео.

Реакция сети

Многие подписчики Лободы считают, что она неискренняя и такое выступление – "показуха". Также активно комментируют сообщение недовольные россияне.

"Все песни на русском языке, а одну "выдавила" на украинском. Лобода!"

"Это показуха. Зачем так делать?"

"Тур, концерты и большинство песен на русском языке".

"Лучшая актриса Украины! Жаль, что Оскара там не дают".

"Запроданка, зачем этот цирк?"

"Я что-то не понимаю. Идет война, а народ на концертах веселится".

Да есть и преданные поклонники артистки, которые засыпают ее комплиментами.

"Чрезвычайно трогательный концерт каждого концерта".

"Очень классная песня. Светлана, вы лучшая певица".

"Достойная дочь Украины. Не сломалась. Так держать".

"Я очень рада, что вы, Светлана, не встали на сторону зла. Вы выдержали хейт и идете дальше. Перед собой вы честна, но всем людям никогда не угодите. Пойте и работайте для себя, для людей, для Украины".

Что украинские звезды говорят о Лободе