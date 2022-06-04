39-летняя Светлана Лобода, которая все восемь лет войны гастролировала Россией, стала там персоной нон грата. Ей запретили въезд на 50 лет, так что концертов в стране-агрессорке больше не будет. Однако певицу ждут в Армении. Она впервые за три месяца полномасштабного вторжения вышла на сцену, но заявила, что развлекает ереванцев ради Украины.

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С кем Лобода будет делиться своими гонорарами

На корпоратив в Ереване Лобода оделась в цвет украинского флага – в синий жакет и желтую блузу. Для элитной публики она исполнила свои зажигательные хиты, в частности SuperSTAR и "Твои глаза", но объяснила богатым армянам, почему она поет для них.

Несмотря на то, что у вас праздник, в моей стране, в Украине, в которой я родилась и выросла, сегодня идет война. Именно поэтому я не выступала три месяца, поэтому я не давала ни одного концерта,

– начала Светлана Лобода.

"С сегодняшнего дня я приняла для себя решение, что буду снова концертировать, снова гастролировать, снова выступать и делать то, что у меня лучше всего получается. И буду помогать своему городу Ирпень", – заявила певица. Она пообещала построить там большой детский сад для ребятишек, "которые растут, процветают и прославляют нашу страну".

С каждого концерта ровно половину я отдаю на помощь моему городу,

– пообещала Лобода.

Светлана Лобода о войне в Украине на корпоративе в Ереване: видео

Как Лобода помогает Украине во время войны

На третий день войны, 26 февраля, певица хоть и не обвинила Россию в войне в Украине, но перечислила на счет фонда Маши Ефросининой "сумасшедшую сумму денег", которую телезвезда потратила на топливо, чтобы эвакуировать людей.

В конце марта мэр Борисполя называл Лободу "настоящей украинкой", ведь она передала его городу бус и накупила бронежилетов и турникетов на 1,5 миллиона гривен.

В мае певица открыла центр психологической помощи для пострадавших от войны украинцев. Ее LOBODA Help Center также будет оказывать материальную помощь.

Напомним, в начале марта Лободе запретили выступать на России, и только после этого, 24 марта, она наконец-то признала, что именно "российские войска вторглись на территорию Украины", убили тысячи ни в чем невинных людей и разрушили города. После этих слов артистке "прилетел" запрет на въезд на 50 лет.