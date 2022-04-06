До начала полномасштабной войны Маша Ефросинина занимала позицию "каждый имеет право на свою правду". Однако 24 февраля навсегда изменило для нее все.
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Маша Ефросинина о Дорне и Лободе
Как журналистка Маша всегда давала возможность собеседникам высказать свое мнение и позицию. Но 24 февраля все изменилось. С этого момента она разделяет всех людей на тех, кто делает что-то против оккупантов, и тех, которые либо ничего не делают, либо просто умалчивают эту войну. Есть много людей, которые сказали: "Нет войне", поставили черный квадратик в соцсетях и на этом их протесты закончились.
А есть многие украинские артисты, которые после начала войны на Донбассе в 2014 году активно развивали карьеру в России, но сейчас присоединились к борьбе с оккупантами и помощи украинскому народу. В их числе Иван Дорн и Светлана Лобода.
Иван, кажется, на другой день разорвал все контракты и связи с российским рынком. Светлана Лобода на третий день войны перечислила на счет моего личного фонда сумасшедшую сумму денег, благодаря чему мы смогли заплатить за топливо, чтобы эвакуировать людей. Я не могу сейчас оценивать их. Не могу,
– сказала Ефросинина.
Звезды, которые гастролировали в России, и война в Украине
- Пока российские военные убивают мирных жителей Украины, певица Ани Лорак, планировавшая выступления в Харькове, просто отмалчивается.
- Ведущая Регина Тодоренко, родители которой сейчас в Одессе, молчит и не осуждает войну в Украине.
- Певица Светлана Лобода с начала войны помогала украинским переселенцам и только месяц спустя назвала действия России на территории Украины "войной".
- MARUV, предавшая Украину и уехавшая на заработки в Москву, также молчит о войне. Она лишь призвала русских военных задуматься, потому что "матерям нужны живые сыновья".
- Макс Барских в 2014 году не отказался от гастролей по России, однако после полномасштабного вторжения орды в Украину перешел на украинский язык и стал на защиту родной страны.
- Иван Дорн прекратил сотрудничество с русским и белорусским рынками.