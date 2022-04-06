До начала полномасштабной войны Маша Ефросинина занимала позицию "каждый имеет право на свою правду". Однако 24 февраля навсегда изменило для нее все.

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Маша Ефросинина о Дорне и Лободе

Как журналистка Маша всегда давала возможность собеседникам высказать свое мнение и позицию. Но 24 февраля все изменилось. С этого момента она разделяет всех людей на тех, кто делает что-то против оккупантов, и тех, которые либо ничего не делают, либо просто умалчивают эту войну. Есть много людей, которые сказали: "Нет войне", поставили черный квадратик в соцсетях и на этом их протесты закончились.

А есть многие украинские артисты, которые после начала войны на Донбассе в 2014 году активно развивали карьеру в России, но сейчас присоединились к борьбе с оккупантами и помощи украинскому народу. В их числе Иван Дорн и Светлана Лобода.

Иван, кажется, на другой день разорвал все контракты и связи с российским рынком. Светлана Лобода на третий день войны перечислила на счет моего личного фонда сумасшедшую сумму денег, благодаря чему мы смогли заплатить за топливо, чтобы эвакуировать людей. Я не могу сейчас оценивать их. Не могу,

– сказала Ефросинина.

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