Она поделилась, что долго принимала решение, ехать с детьми из Украины во время войны. Поэтому советовалась с разными людьми. В частности, ее наставницей стала Елена Кравец, которая тоже сейчас находится за границей с детьми.

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"В первый месяц войны моим психологом была Елена Кравец. Я очень плакала, когда принимала решение уезжать из страны. Я говорила с ней, а она мне говорила: "Ты вернешь себе жизнь потом, но ты никогда не вернешь себе детей. Дети не должны оставаться без будущего или с мамой, которая сойдет с ума. Ибо страх, который ты испытываешь каждый вечер и ночь, сидя в бомбоубежище, будет тебя разрушать и уничтожать способность помогать другим. Ты не будешь ни детям помогать, ни людям", – поделилась Ефросинина.

Она говорит, что Кравец повторяла это каждые 2 дня, а Маша в ответ ей только горько плакала.

Кто-то мог бы мне сказать, что Елена Кравец станет моей психологией? Я бы никогда не поверила, но после этой фразы всегда есть только одна фраза: "Но и в войну мы все не верили", правда?

– добавила телеведущая.

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Ефросинина также рассказала, что сейчас со многими поддерживает отношения. По ее словам, все стали совсем по-другому общаться.

"Не знаю, с чем это связано – с войной, или просто люди искусства обычно очень чувствительны к трагедии. Потому, действительно, я неоднократно говорила, что убита внутри, потому что именно так я чувствую. Потому тот огонь, где мы можем творить, где внутри что-то очень чувствительное, живое, обнаженное – вот туда попала бомба. Нас всех вроде бы убили", – говорит Маша.

По ее словам, она наконец-то сможет за все время пообщаться с близким другом Сергеем Притулой, который сейчас волонтерит в своем штабе в Киеве. Также она имеет общий "чат с девушками" – с Астафьевой, Соней Плакидюк, Олей Поляковой. Говорит, что у них там всегда перекличка: "Со многими общаюсь, даже с теми, с кем я абсолютно не общалась или общалась на светских мероприятиях на уровне: "Привет" – "Привет".



Оля Полякова и Маша Ефросинина / Фото из инстаграмма Поляковой