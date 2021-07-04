Почти семь месяцев MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) и Сергей Середа скрывали, что станут родителями. Только в конце мая певица раскрыла семейный секрет, а уже в начале августа впервые станет мамой.
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После обнародования беременности супруги откровенны с поклонниками, поэтому пол первенца узнали под прицелом камер. Юморист лопнул воздушный шарик, из которого разлетелось конфетти синего цвета. У них родится сын!
MamaRika с мужем и Катей Осадчей / Фото из инстаграма "Светской жизни"
"Парень – это хорошее начало", – отметил радостный среды.
Зато MamaRika отметила, что теперь у нее будет хороший повод "постараться и родить еще и девочку".
К слову, накануне MamaRika поинтересовалась у поклонников в инстаграме, мамой кого, по их мнению, она станет – мальчика или девочки. Мнения фанов разделились, однако большинство из них были уверены, что певица родит сына!
Что известно о первой беременности MamaRika
- О беременности первенцем артистка объявила в конце мая, опубликовав милое фото в объятиях любимого. Она засветила округлый животик в обтягивающем платье и заявила, что скоро их будет трое.
- Супруги узнали о беременности еще осенью прошлого года. Две полоски на тесте они увидели после того, как "старались целых четыре месяца". Тогда стало понятно, почему в январе 2021-го пара переехала в Одессу из суетливого Киева.
- Первые месяцы беременности MamaRika чахла на диване из-за сильного токсикоза. Она отказалась от привычного ритма жизни, так как была угроза выкидыша.
- По предварительным прогнозам врачей роды состоятся в начале августа.
- На 8 месяце беременности MamaRika "размером с трамвай". Чем ближе к родам, тем труднее ей ходить и даже спать.
- На днях артистка презентовала клип на песню Kava, в котором снялась беременной с мужем Сергеем Середой. В трогательном видео будущие родители показали счастливые моменты из собственной жизни.