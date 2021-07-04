Почти семь месяцев MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) и Сергей Середа скрывали, что станут родителями. Только в конце мая певица раскрыла семейный секрет, а уже в начале августа впервые станет мамой.

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После обнародования беременности супруги откровенны с поклонниками, поэтому пол первенца узнали под прицелом камер. Юморист лопнул воздушный шарик, из которого разлетелось конфетти синего цвета. У них родится сын!



MamaRika с мужем и Катей Осадчей / Фото из инстаграма "Светской жизни"

"Парень – это хорошее начало", – отметил радостный среды.

Зато MamaRika отметила, что теперь у нее будет хороший повод "постараться и родить еще и девочку".

К слову, накануне MamaRika поинтересовалась у поклонников в инстаграме, мамой кого, по их мнению, она станет – мальчика или девочки. Мнения фанов разделились, однако большинство из них были уверены, что певица родит сына!

Что известно о первой беременности MamaRika