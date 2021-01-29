Украинская певица MamaRika на днях переехала в Одессу из Киева. Она показала первое видео из города, который был засыпан снегом. Звезда поделилась своим ожиданиями и реальностью от переезда.

Источник: инстаграм MamaRika

Популярная украинская певица MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) несколько дней назад поделилась с поклонниками новостью: она с мужем Сергеем Середой переезжает из Киева в Одессу.

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MamaRika переехала в Одессу

Звезда на днях наконец сообщила, что таки переехала в обожаемый город. Она отметила, что там все не так, как бы на самом деле хотелось. Ведь Одессу засыпало снегом, а поэтому ей с мужем было довольно тяжело добираться.

Одесса, встречай! Мы по колено в снегу и льдах, и это еще нам повезло успеть заехать в город. Днем позже – и мы бы ночевали на трассе в фуре с вещами,

– поделилась артистка.

MamaRika опубликовала фото и небольшой ролик и подписала с юмором: "Ожидание – реальность". На фотографии она купается в море с мужем. А на видео звезда сняла происходящее за окном: во дворе нынешнего дома певицы идет сильный снегопад.



Ожидание и реальность от переезда в Одессу / Коллаж 24 канала / Фото из инстаграма MamaRika

Для просмотра фото и видео листайте вправо:

Напомним, певица MamaRika долгое время мечтала переехать из Киева. Поэтому она с мужем решила жить в Одессе – на родине мужа Сергея Середы.