Майже сім місяців MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) і Сергій Середа приховували, що стануть батьками. Лише наприкінці травня співачка розкрила сімейний секрет, а вже на початку серпня вперше стане мамою.
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Після оприлюднення вагітності подружжя відверте з шанувальниками, тому стать первістка дізналося під прицілом камер. Гуморист луснув повітряну кульку, з якої розлетілось конфеті синього кольору. У них народиться син!
MamaRika з чоловіком і Катею Осадчою / Фото з інстаграму "Світського життя"
"Хлопець – це гарний початок", – зазначив радісний Середа.
Натомість MamaRika зазначила, що тепер у неї буде гарний привід "постаратись і народити ще й дівчинку".
До слова, напередодні MamaRika поцікавилась у прихильників в інстаграмі, мамою кого, на їхню думку, вона стане – хлопчика чи дівчинки. Думки фанів розділились, однак більшість з них були впевнені, що співачка народить сина!
Що відомо про першу вагітність MamaRika
- Про вагітність первістком артистка оголосила наприкінці травня, опублікувавши миле фото в обіймах коханого. Вона засвітила округлий животик в обтислій сукні і заявила, що скоро їх буде троє.
- Подружжя дізналося про вагітність ще восени минулого року. Дві смужки на тесті вони побачили після того, як "старалися цілих чотири місяці". Тоді стало зрозуміло, чому в січні 2021-го пара переїхала до Одеси з метушливого Києва.
- Перші місяці вагітності MamaRika чахла на дивані через сильний токсикоз. Вона відмовилася від звичного ритму життя, адже була загроза викидня.
- За попередніми прогнозами лікарів пологи співачки відбудуться на початку серпня.
- На 8 місяці вагітності MamaRika "розміром з трамвай". Чим ближче до пологів, тим важче їй ходити й навіть спати.
- Днями артистка презентувала кліп на пісню Kava, в якому знялась вагітною з чоловіком Сергієм Середою. У зворушливому відео майбутні батьки показали щасливі моменти з власного життя.