Майже сім місяців MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) і Сергій Середа приховували, що стануть батьками. Лише наприкінці травня співачка розкрила сімейний секрет, а вже на початку серпня вперше стане мамою.

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Після оприлюднення вагітності подружжя відверте з шанувальниками, тому стать первістка дізналося під прицілом камер. Гуморист луснув повітряну кульку, з якої розлетілось конфеті синього кольору. У них народиться син!

MamaRika з чоловіком і Катею Осадчою / Фото з інстаграму "Світського життя"

"Хлопець – це гарний початок", – зазначив радісний Середа.

Натомість MamaRika зазначила, що тепер у неї буде гарний привід "постаратись і народити ще й дівчинку".

До слова, напередодні MamaRika поцікавилась у прихильників в інстаграмі, мамою кого, на їхню думку, вона стане – хлопчика чи дівчинки. Думки фанів розділились, однак більшість з них були впевнені, що співачка народить сина!

Що відомо про першу вагітність MamaRika