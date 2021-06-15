Украинская певица MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) решила не скрывать беременность от поклонников. Напротив, звезда часто делится новостями о своем особом состоянии.

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MamaRika объявила приблизительную дату родов

Артистка решила пообщаться с фолловерами в инстаграм-сториз. Один из поклонников поинтересовался, когда звезда станет мамой. MamaRika призналась, что это должно произойти в начале августа.

Если все пойдет по плану – начало августа. Аж не верится, что так мало времени осталось,

– поделилась певица.

MamaRika назвала дату родов / Фото из инстаграм-сториз

Также исполнительница ответила на вопрос о том, как проходит ее беременность. MamaRika призналась, что это непросто, однако она старается подходить ко всему с юмором. "Иначе можно сойти с ума", – считает звезда.

MamaRika о беременности / Фото из инстаграм-сториз

Беременность MamaRika: что об этом известно