О первой беременности MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) рассказывает без украшений. Если первые месяцы она страдала от сильного токсикоза и все время лежала в постели из-за угрозы выкидыша, то сейчас с трудом передвигается и быстро истощается, ведь ее живот стал огромным.

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Я уже размером с трамвай и просто качусь, ходьбой это не назовешь. Очень быстро стала уставать: максимум полчаса на ногах, и я уже измученный пирог,

– призналась MamaRika.

Певица добавила, что носит бандаж для беременных даже дома. К счастью, боли в спине ее не беспокоят, а малыш стал реже толкаться.

"Чадо стало меньше бить мамку. Наверное, начинает укладываться себе удобно. Поэтому иногда даже удается поспать, хотя учитывая, что лежать можно только на правом или левом боку, ну такое", – добавила MamaRika.

Артистка дополнила откровенный пост не менее откровенным видео. В кадре она позировала с мужем Сергеем Средой в смелом образе – бордовых чулках, черном комплекте белья и стильном пиджаке оверсайз, который оставила расстегнутым. Так, MamaRika эффектно засветила большой беременный животик.

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