MamaRika отправилась в роддом: совсем скоро она станет мамой

Известная украинская певица MamaRika на днях уехала на плановый осмотр в роддом. Врач настоял, чтобы певица осталась в заведении. Вероятно, что у нее начались роды.

Успешная украинская певица MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) совсем скоро встретится со своим первенцем. Она поделилась последними новостями с поклонниками в инстаграм-сториз.

К слову Беременная MamaRika рассекретила вес перед родами

MamaRika в роддоме

1 августа певица вместе с мужем, Сергеем Середой поехала в роддом на плановый осмотр. Врачи решили, что ей лучше остаться в заведении.

Будущие родители поделились, что ночью волновались и не могли спать. Утром MamaRika сделала кардиотокографию, после которой звезда интригующе написала: "В процесі". Вероятно, совсем скоро артистка и юморист встретятся со своим сыном.



MamaRika / Фото из инстаграма MamaRika



MamaRika / Фото из инстаграма MamaRika

Что известно о беременности MamaRika