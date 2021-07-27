Как поделилась MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) в инстаграм-сторис, за все 9 месяцев беременности она набрала 15 килограммов. Сейчас ее вес составляет 70 килограммов.

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Раскрыла певица и другие личные подробности. Так, будущая мама призналась, что Сергея Середы не будет на родах. По словам звезды, они консервативні, так что рожать она будет сама.

Мы, пожалуй, воздержимся от этого удовольствия. Мы старомодны в этом вопросе. Бережем психику Сергеевича,

– с юмором объяснила MamaRika.

Кроме того, певица рассказала, что не собирается задерживаться в декрете, она хочет вернуться на сцену и гастролировать с концертами. Вместе с тем MamaRika не будет отказываться от грудного вскармливания. По ее мнению, ребенок должен подстраиваться под нее, а не наоборот.

MamaRika о партнерских родах / Фото с инстаграм-Сторис певицы

Отметим, MamaRika должна родить первенца уже в начале августа. Она искренне верит, что все пойдет по плану, хотя недавно попала в больницу. Причину госпитализации певица так и не рассекретила, однако сообщила, что все для того, чтобы не навредить малышу.