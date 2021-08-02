Успешная украинская певица MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) совсем скоро встретится со своим первенцем. Она поделилась последними новостями с поклонниками в инстаграм-сториз.
К слову Беременная MamaRika рассекретила вес перед родами
MamaRika в роддоме
1 августа певица вместе с мужем, Сергеем Середой поехала в роддом на плановый осмотр. Врачи решили, что ей лучше остаться в заведении.
Будущие родители поделились, что ночью волновались и не могли спать. Утром MamaRika сделала кардиотокографию, после которой звезда интригующе написала: "В процесі". Вероятно, совсем скоро артистка и юморист встретятся со своим сыном.
MamaRika / Фото из инстаграма MamaRika
MamaRika / Фото из инстаграма MamaRika
Что известно о беременности MamaRika
- Впервые о беременности исполнительницы стало известно 26 мая. Она опубликовала трогательную фотосессию с мужем.
- Впоследствии MamaRika рассказала, что сама узнала, что станет мамой, еще осенью. Звезда вместе с мужем плакала, ведь долго пыталась забеременеть. Также она показала чувственное видео.
- Первые месяцы беременности прошли не очень хорошо, по словам певицы. Она страдала от токсикоза и "чахла на диване". На 8 месяце беременности MamaRika стало трудно ходить и спать.
- В июле знаменитость узнала, что у нее родится сын. Также она призналась, что была угроза выкидыша. К тому же артистка хотела сначала рожать в государственном роддоме, но сбежала из заведения и решила встретиться с первенцем в частном роддоме в Киеве.