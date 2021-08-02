Успішна українська співачка MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) зовсім скоро зустрінеться зі своїм первістком. Вона поділилась останніми новинами з прихильниками в інстаграм-сторіз.

До слова Вагітна MamaRika розсекретила вагу перед пологами

MamaRika у пологовому будинку

1 серпня співачка разом з чоловіком, Сергієм Середою поїхала до пологового будинку на плановий огляд. Лікарі вирішили, що їй краще залишитися в закладі.

Майбутні батьки поділилися, що вночі хвилювалися та не могли спати. Зранку MamaRika зробили кардіотокографію, після якої зірка інтригуюче написала: "В процесі". Ймовірно, зовсім скоро артистка та гуморист зустрінуться зі своїм сином.


MamaRika / Фото з інстаграму MamaRika


MamaRika / Фото з інстаграму MamaRika

Що відомо про вагітність MamaRika

  • Вперше про вагітність виконавиці стало відомо 26 травня. Вона опублікувала зворушливу фотосесію з чоловіком.
  • Згодом MamaRika розповіла, що сама дізналась, що стане мамою, ще восени. Зірка разом з чоловіком плакала, адже довго намагалась завагітніти. Також вона показала чуттєве відео.
  • Перші місяці особливого стану пройшли не дуже добре, за словами співачки. Вона страждала від токсикозу і "чахла на дивані". На 8 місяці вагітності MamaRika стало важко ходити й спати.
  • У липні знаменитість дізналась, що в неї народиться син. Також вона зізналась, що мала загрозу викидня. До того ж артистка хотіла спершу народжувати в державному пологовому, але втекла з закладу й вирішила зустрітися з первістком у приватному пологовому в Києві.