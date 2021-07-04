Известная украинская певица MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) на днях дала откровенное интервью, где поделилась деталями беременности, о которых не говорила ранее.

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MamaRika об угрозе потерять первенца

Артистка рассказала, что еще на ранних сроках она узнала об угрозе выкидыша. Это произошло на первом осмотре.

Врачи сказали, что есть угроза – гематома хориона, это такая опасная вещь, внутренняя гематома. При этом нельзя даже бегать, сильно ходить, нам запретили все, если вы понимаете, о чем я говорю, секс,

– призналась звезда.

MamaRika отметила, что все проблемы в ее семье принимаются легко и с юмором: "Я постоянно хохочу, никогда столько не смеялась, как во время беременности".

Артистка добавила, что ее часто хотят госпитализировать. Все из-за различных нюансов. Около месяца назад, например, малыш опустился слишком низко.



Беременная MamaRika / Фото из инстаграма звезды

Как MamaRika сбежала из стационара

Однажды исполнительница посетила государственный роддом. Условия в заведении были возмутительными для звезды, поэтому она не хотела там находиться.

Я ни в коем случае не хочу обидеть государственные родильные отделения, я попала в такую больницу, когда меня хотели положить в стационар и я оттуда сбежала. Я сказала: "Не буду сюда ложиться, я не могу так". Мне не нравится отношение, не нравится вообще подход и психология к пациентам,

– отметила Анастасия.

"Я захожу на осмотр, а в моей палате, где меня будут осматривать, еще три девочки лежит на КТГ. Это нормально? А как же момент приватности? Этого нет и я сказала, что буду рожать в частном роддоме. Мы не каждый день рожаем, можно себе позволить поторчать хотя бы от этого процесса, на сколько это возможно", – призналась певица.

Партнерские роды: отношение MamaRika

Партнерские роды становятся все больше популярными. Множество звезд практикуют именно такую ​​встречу с ребенком. Однако MamaRika с мужем решили, что не будут участвовать в партнерских родах. Юморист Сергей Середа категорически против: "Нет. Однозначно нет! Чтобы я там умер, что ли".

Так же считает и жена: "Я сейчас скажу свою любимую фразу. Боже, простите меня, все девушки, пожалуйста. Зачем ему смотреть, как горит его любимый паб. Ну ладно, пусть не видит этого, потому что это больно смотреть на то, как твой любимый человек переживает всю это боль. Не надо травмировать его детскую психику. Пусть сидит там. Мы такие старомодные в этом отношении. Пусть вы нас заклюете после этого, но мы говорим честно, как есть".

Напомним, на 8 месяце беременности MamaRika узнала пол малыша. Юморист проткнул воздушный шарик, откуда вылетело конфетти синего цвета. Это означает, что у супругов родится сын.