Лидер букмекерских прогнозов Исландия не прибыла на Евровидение: как прошло выступление

Лидер исландской группы Daði & Gagnamagnið Дади Фрейр заболел коронавирусом, поэтому группа не смогла прибыть на "Евровидение-2021". Зато в зале показали видео их генеральной репетиции.
За день до второго полуфинала Евровидения-2021 вокалист исландской группы Daði & Gagnamagnið Дади Фрейр сообщил об инфицировании коронавирусом. Лидеры букмекерских прогнозов, которым прочили 5 место в финале, не смогли вживую зажечь сцену в Роттердаме.
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Исландия не прибыла на Евровидение
Группе предлагали выступить без солиста, однако участники проявили солидарность и не согласились на такую альтернативу.
Согласно нынешним правилам, страну не дисквалифицировали. При этом в зале показали видео с генеральной репетиции группы Daði & Gagnamagnið. Он выступил под номером 8 с песней "10 Years" и все равно завоевал зрительские симпатии – в зале громко хлопали и кричали в течение долгого времени.
Евровидение-2021 Исландия – Daði & Gagnamagnið – "10 Years": смотреть видео онлайн
Коронавирус на Евровидении-2021
- За заражения COVID-19 победитель Евровидения-2019 Дункан Лоренс не сможет выйти на сцену в Роттердаме в гранд-финале Евровидения-2021.
- Представительница Австралии на международном конкурсе Montaigne вообще не смогла попасть в Нидерланды из-за карантинных ограничений. В первом полуфинале она показала диско-номер онлайн.
- Даже выступление Украины на сцене конкурса было под угрозой. Солистка Go_A Екатерина Павленко заболела после прилета в Роттердам. Она не появилась на второй репетиции, но, к счастью, получила отрицательный результат ПЦР-теста и вернулась к подготовке.