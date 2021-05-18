Евровидение-2021 уже на пороге, поэтому зрителям и поклонникам шоу необходимо знать все его аспекты. Организаторы проекта установили ряд четких правил конкурса относительно голосования. К примеру, одно из которых гласит, что запрещено голосовать за представителя своей страны.

Также читайте Евровидение-2021: порядок выступлений конкурсантов в шоу

Как голосовать на Евровидении-2021

Для того, чтобы проголосовать за любимого исполнителя или группу, зрителям будет нужен номер, на который они смогут отправить смс-сообщение. Он появится и объявится ведущими во время прямого эфира шоу.

Как голосовать на Евровидении-2021 / Фото Pixabay

Публика может осуществить голосование позвонив на номер, отправив смс, или же использовав мобильное приложение. Окно для голосования откроется после исполнения последней песни. У аудитории Евровидения будет 15 минут, чтобы отдать свой голос конкурсантам. Согласно правилам, телезрители имеют 50% голосов.

Интересно Группа Go_A вошла в пятерку финалистов Евровидения-2021 по прогнозам букмекеров

Евровидение-2021: правила голосования

Известно, что жюри и телезрители Евровидения имеют отдельные наборы баллов. Первыми всегда объявляются голоса жюри каждой страны – оценка до 12 баллов, другие оценки просто выносят на табло.

Евровидение-2021: правила / Фото официальная страница Евровидение в инстаграме

Только после произнесения баллов жюри, можно узнать баллы, которые поставили конкурсантам зрители. Сначала объявляют страну, получившую меньше всего баллов, и заканчивают страной, которая получила больше всего баллов. Таким образом, организаторы держат накал и интригу. После этого объявления станет известно, какие 10 стран вошли в финал.

Перед прямой трансляцией полуфинала в 21:20 началась программа "Наши на Евровидении", где можно было увидеть эксклюзивные включения из-за кулис шоу. Зрители смогли наблюдать за развитием событий на роттердамской арене Ahoy перед самым полуфиналом.