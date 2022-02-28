Известная певица Светлана Лобода наконец-то более развернуто прокомментировала войну в Украине. Она записала видео для российских поклонников, в котором горько плакала.

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Светлана Лобода расплакалась в видео

Гастролерша, которая сейчас живет в Европе, подтвердила, что последние 4 года полноценно работала в России. Несмотря на это, она решила рассказать о ситуации в Украине.

Последние 5 дней – самое ужасное, что произошло со мной и родными, близкими, живущими в Украине. Я не могу себя собрать и не понимаю, что делать. Я хочу сказать, что в моей стране идет полномасштабная война. Людей убивают, люди вынуждены прятаться в подвалах, им нечего есть, с ними рядом маленькие дети,

– объяснила Светлана Лобода.

Артистка добавила, что в Киеве осталась вся семья. Звезда не может забрать близких к себе, потому что из-за обстрелов это опасно. Она попросила влиятельных людей остановить этот ужас. Однако никаких обвинений в сторону агрессора, главы Кремля и отмалчивающихся в России людей не прозвучало.

"Я вас очень прошу, те, кто может остановить этот ужас, ведь мы все маленькие люди, мы ничего не можем. Но есть люди, которые решают судьбу и могут сделать так, чтобы весь этот ад кончился. Это глобальная катастрофа для всего мира. Наша жизнь на волоске. А Украина с каждой секундой теряет и теряет людей. Но ведь мы все хотим мира. Среди моих подписчиков 10 миллионов россиян – я вас очень прошу, я умоляю, давайте все остановимся", – сказала Светлана Лобода.

Светлана Лобода о трагедии в Украине:

Напомним , накануне к российским гастролерам обратилась Катя Осадчая . Она призвала их не отмалчиваться и рассказать всю правду о войне России против Украины.

Что известно о гастролях Лободы

Светлана Лобода – украинская певица, однако, несмотря на войну на Донбассе, она не гнушалась выступать в России, посещать оккупированный Крым и получать в Москве награды. Она выступала на корпоративах и для российских олигархов.

Из-за постоянных выступлений в России активисты устроили митинг в Одессе в 2017 году и смогли отменить концерт. После этого она так испугалась , что сбежала из Украины и больше не проводила сольников. Правда, появлялась здесь на свадьбах и вечеринках.

В 2021 году Лобода внезапно вернулась в Украину, дала концерт в Одессе и выпустила песню на украинском и русском языках. Она заявила, что "переживает" за свою страну. Последние 2 года Светлана живет в Европе.