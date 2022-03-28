Андрей Данилко дал интервью российскому ютуб-каналу "А, поговорить?" Он рассказал о жизни во время войны и поделился, что думает о Лободе.

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Андрей Данилко о Лободе

Исполнитель высказался о видео артистке, где она плакала на камеру . Он предположил, что Светлана записала ролик пятый раз.

Я когда видел плачущих, меня это раздражало, у меня не было сопереживания. Я вижу эту фальшь. Когда ты видишь этот пятый дубль, это меня раздражает: "Как я плакала в этом дубле? Ребята, давайте еще". Что это такое?

– сказал Данилко.

"Дай Бог, чтобы я был не прав, но у меня такое ощущение. Я должен сопереживать человеку, а я смотрю и думаю – ну что это такое. Такая ситуация, когда нет второго стула. Ты определись. Бог все видит", – добавил артист.

Напомним , Андрей Данилко критиковал тех артистов, которые плакали на камеру, рассказывая о войне. Он призвал прекратить панику и спокойно доносить информацию до людей.