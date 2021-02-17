Кортни Кардашьян официально подтвердила роман с Тревисом Баркером: милое фото
После слухов о романе с барабанщиком Трэвисом Баркером реалити-звезда Кортни решила подтвердить их. Женщина опубликовала лаконичное и милое фото, на котором они держат друг друга за руку. Особое внимание привлекают внимание татуировки мужчины, которые ни с кем не перепутаешь.
Источник:инстаграм Кортни Кардашьян
41-летняя американская знаменитость Кортни Кордашьян недавно отдыхала с любимым в доме своей мамы Крис Дженнер. Похожие инстаграм-сториз с одного места увидели фанаты пары.
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Кортни Кардашьян встречается с Трэвисом Баркером
Признание о новом романе Кортни сделала через 2 дня после Дня святого Валентина, который они, скорее всего, впервые праздновали вместе. На кадре пара сидит в автомобиле и держится за руки: у нее – маникюр с красной окантовкой, а у него – вся рука в тату.
На романтический снимок одним из первых отреагировал Трэвис Баркер, оставив "эмоджи" в форме черного сердца. Фанаты от всей души порадовались за пару и пожелали им счастья. Правда, никто из знаменитых сестер Кортни не отреагировал комментарием на фото, как они обычно это делают.
Что известно о личной жизни пары?
- От мужа Скотта Дисика, с которым Кортни проживала в гражданском браке с 2006 по 2015 год, у нее есть трое детей: сыновья Мейсон и Рейн, и дочь Пенелопа.
- Свою личную жизнь Кортни скрывает и официальное провозглашение отношений с барабанщиком Баркером стали настоящей неожиданностью для публики.
- Относительно Трэвиса Баркера, то 45-летний мужчина тоже имеет за спиной не один брак – с Мелиссой (2001 – 2002) и Шенною Моаклер (2004 – 2008). Во втором браке у него родились дочь Алабама и сын Лэндон.
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