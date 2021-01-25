Американская телезвезда Кортни Кардашян закрутила роман с музыкантом, барабанщиком группы Blink-182 Трэвисом Баркером. В минувшие выходные пара отдыхала в доме матери Кортни Крис Дженнер.

Кортни Кардашян имеет отношения с Трэвисом Баркером

41-летняя знаменитость и звезда реалити-шоу Кортни Кардашян закрутила роман с 45-летним барабанщиком группы Blink-182 Трэвисом Баркером. Об этом сообщило издание People со ссылкой на собственные источники.

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Известно, что в минувшие выходные пара проводила время вместе в Палм-Спрингс, в Доме мамы Кортни – Крис Дженнер. Телезвезда и музыкант делились похожими сторис из бассейна в инстаграме, что также подтверждает их общение.

Они встречаются уже месяц или два. Они были друзьями в течение долгого времени, но затем их отношения переросли в нечто больше. Тревису она давно нравится,

- пишет издание.

Стоит отметить, что Кортни Кардашян знакома с Трэвисом Баркером уже несколько лет. Их часто встречали вместе на прогулках по Лос-Анджелесу. Но музыкант всегда называл Кортни своей подругой.

"Кортни – мой дорогой друг. Вот и все. Я хочу сказать, что люблю ее до смерти. И я люблю до смерти ее семью. Но да, мы просто друзья", – рассказывал ранее барабанщик.

Добавим, что пара не комментирует своих отношений.

Личная жизнь Кортни и Трэвиса

От брака со Скоттом Дисиком Кортни воспитывает троих детей: 11-летнего Мейсона, восьмилетнюю Пенелопу и шестилетнего Рейна. Зато Трэвис Баркер пробыл в браке четыре года. От жены Шанны Моклер у барабанщика есть 3 детей: 21-летняя дочь Атиана, 17-летний Лэндон и 15-летняя Алабама.