Перед зеркалом Кортни Кардашян позировала в коротком спортивном топе и штанах с высокой талией, которые немного приспустила. Следовательно, она засветила животик, на котором не просматривался пресс.
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Меньше чем за сутки сообщение набрало 2,6 миллиона лайков. В комментариях фаны распространили слухи, что светская львица беременна от барабанщика Трэвиса Баркера. Одни только предполагали, а другие утверждали, что новыми фото Кортни Кардашян объявила о будущем пополнении.
- "Она беременна?";
- "Я думаю, что так она объявила о беременности";
- "Она выглядит как беременная".
- "Беременна";
- "Точно беременна".
Кортни Кардашян / Фото из инстаграма светской львицы
Кортни Кардашян / Фото из инстаграма светской львицы
Кортни Кардашян / Фото из инстаграма светской львицы
Ни Кортни Кардашян, ни Трэвис Баркер не комментируют слухи о беременности. Под нашумевшей публикацией любимой барабанщик оставил лишь романтический комментарий: "Ты совершенная".
Разговоры о вероятной четвертой беременности звезды не утихают больше месяца. Ее все чаще замечают в одежде оверсайз, а вместо алкогольных коктейлей она пьет воду с добавками. Возможно, Кортни и Трэвис действительно готовятся к новому этапу отношений.
Напомним, влюбленные вместе всего восемь месяцев, но это не помешало музыканту сделать предложение блогерше во время уикенда в Лас-Вегасе:
- Трэвис Баркер сознательно держал Кортни Кардашян за правую руку на всех фото из Лас-Вегаса, чтобы та не засветила обручальное кольцо на безымянном пальце.
- После комментария стилиста Глена Коко у фанов не осталось никаких сомнений относительно помолвки. "Теперь я понимаю, почему люди женятся в Вегасе. Вегас – это о любви и замечательном времяпрепровождении", – написал он.