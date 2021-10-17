По информации американского таблоида, документы на развод жена Шона Пенна подала в Верховный суд Лос-Анджелеса. Произошло это в пятницу, 15 октября.
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Пока неизвестно, что стало причиной разрыва. Как голливудский актер, так и его молодая избранница Лейла Джордж отказываются от комментариев.
Свадьба Шона Пенна с Лейлой Джордж
- Об отношениях актеров мир узнал осенью 2016 года, когда их заметили на Гавайях. В сети предполагали, что это лишь курортный роман, но через год пара вышла на публику вместе.
- После четырех лет встреч Шон Пенн сделал предложение Лейле Джордж, которая моложе его на 31 год. В июле 2020 года они сыграли тайную свадьбу – "коронавирусную" церемонию через Zoom. Дома с влюбленными были только дети обладателя Оскара и брат актрисы.
- Женитьба влюбленных была под угрозой срыва. За несколько месяцев до свадьбы звезды разошлись, но самоизоляция спасла их отношения. Шон Пенн якобы "упорно работал, чтобы вернуть избранницу".