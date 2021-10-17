По информации американского таблоида, документы на развод жена Шона Пенна подала в Верховный суд Лос-Анджелеса. Произошло это в пятницу, 15 октября.

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Пока неизвестно, что стало причиной разрыва. Как голливудский актер, так и его молодая избранница Лейла Джордж отказываются от комментариев.

Отметим, уже третий брак обладателя Оскара дал трещину. 61-летний Шон Пенн был женат на певице Мадонне и актрисе Робин Райт. Последняя из них родила ему двоих детей – сына Гоппера Джека и дочь Дилан Фрэнсис.

Свадьба Шона Пенна с Лейлой Джордж