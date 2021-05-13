Кортни Кардашьян показала потрясающие фото и видео на личной странице. Несмотря на то, что тело барабанщика Трэвиса Баркера почти полностью заполнено татуировками, светская львица все равно добавила еще одно на его предплечье.

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Кортни Кардашьян сделала татуировку бойфренду

Сначала знаменитость сделала эскиз на бумаге – она хотела набить бойфренду слова "Я тебя люблю". Уже потом Кортни Кардашьян приступила к самому процессу рисунка на теле, сняв все на видео и сделав несколько снимков.

Теперь на предплечье Трэвиса Баркера есть признание в любви от светской львицы. По-видимому, у пары серьезные чувства, о которых она не боится говорить.

"Женщина многих талантов", – прокомментировал снимки барабанщик.

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Отношения Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера