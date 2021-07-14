Светская львица Кортни Кардашян опубликовала серию очаровательных фото с барабанщиком Трэвис Баркер на личной странице в инстаграме. Эти фотографии вызвали большую волну обсуждений в сети.

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Кортни Кардашян подозревают в замужестве

Минувшие выходные Кардашян с парнем провела в Лас-Вегасе. Там она и сделала романтические снимки. Но комментарий стилиста Глена Коко взбудоражил сеть. Он написал: "Теперь я понимаю, почему люди женятся в Вегасе. Вегас – это про любовь и замечательное времяпровождение".

Сама Кортни также заинтриговала аудиторию подписью к фоткам "Что происходит в Вегасе ...". Подозрения возникли и потому, что бойфренд звезды постоянно держит ее за правую руку. Вероятно, так он прикрыл кольцо, которое, возможно, есть на безымянном пальце.

15-летняя дочь Трэвиса Баркера стала еще одной причиной, почему тайная свадьба пары могла произойти. В своем инстаграме она опубликовала фотографии отца с Кортни и написала, что она очень за них рада.

Для просмотра фото листайте вправо:

Реакция сети

Поклонники пишут множество комментариев под романтическими фото влюбленной пары.