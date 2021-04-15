На официальной странице королевской семьи в инстаграм появилось трогательное архивное фото. На нем королева Елизавета II и принц Филипп позируют с семью правнуками. Автором кадра стала Кейт Миддлтон.

Фотография появилась в сети впервые. Она была сделана в королевской резиденции Балморал три года назад, в 2018-м. На руках королева Елизавета II держит самого младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон – принца Луи, а рядом с ней старшие дети пары – Джордж и Шарлотта, которая дерзко машет рукой в камеру.

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Королевскую чету окружили и дочери Зары Тиндалл – Лена и Миа Тиндалл, Питера Филлипса – Саванна и Айла Филлипс. Поскольку фото сделано еще в 2018 году, на нем нет еще трех правнуков принца Филиппа и Ее Величества:

первенца принца Гарри и Меган Маркл Арчи, родившегося лишь в мае 2019 года;

сына принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка Августа Филиппа, который родился в феврале этого года;

третьего потомка Зары Тиндалл Лукаса Филиппа, которого внучка Елизаветы II родила 21 марта.

"Королева Елизавета II и герцог Эдинбургский в окружении семи своих правнуков в замке Балморал 2018 года", – говорится в подписи.

Архивные фото королевской семьи с принцем Филиппом

Принц Уильям, который ранее отреагировал на смерть дедушки, и Кейт Миддлтон поделились сразу двумя трогательными фото из семейного альбома. На одном из них супруги позируют с маленьким сыном Джорджем, Елизаветой II и принцем Филиппом по случаю рождения дочери Шарлотты. На другом наследник престола предстал с прадедушкой сам.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла также обнародовали серию чувственных фото с покойным отцом и тестем. Ранее принц Уэльский обращался к общественности после смерти принца Филиппа и делился семейными фотографиями и воспоминаниями о нем.

Remembering The Duke of Edinburgh as a much-loved Father and Father-in-Law.



Members of The Royal Family are today sharing their memories of The Duke - see more on @RoyalFamily. pic.twitter.com/7lIGjhhYtQ — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) April 14, 2021

Внучка покойного герцога Эдинбургского принцесса Евгения также комментировала уход дедушки. Она пообещала заботиться о бабушке Елизавете II в память о Филиппе и показала милые фото с ним.