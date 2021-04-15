На офіційній сторінці королівської родини в інстаграмі з'явилося зворушливе архівне фото. На ньому королева Єлизавета ІІ та принц Філіп позують з сімома правнуками. Авторкою кадру стала Кейт Міддлтон.

Світлина з'явилася в мережі вперше. Вона була зроблена в королівській резиденції Балморал три роки тому, 2018-го. На руках королева Єлизавета ІІ тримає наймолодшого сина принца Вільяма та Кейт Міддлтон – принца Луї, а поряд з нею старші діти пари – Джордж і Шарлотта, яка зухвало махає рукою в камеру.

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Королівське подружжя оточили й доньки Зари Тіндалл – Лена та Міа Тіндалл, Пітера Філліпса – Саванна та Айла Філліпс. Оскільки фото зроблене ще 2018 року, на ньому немає ще трьох правнуків принца Філіпа та Її Величності:

первістка принца Гаррі та Меган Маркл Арчі, який народився лише в травні 2019 року;

сина принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка Августа Філіпа, який народився у лютому цього року;

третього нащадка Зари Тіндалл Лукаса Філіпа, котрого онука Єлизавети ІІ народила 21 березня.

"Королева Єлизавета ІІ та герцог Единбурзький в оточенні семи своїх правнуків у замку Балморал 2018 року", – йдеться в підписі.

Архівні фото королівської сім'ї з принцом Філіпом

Принц Вільям, який раніше відреагував на смерть дідуся, і Кейт Міддлтон поділилися одразу двома зворушливими фото з сімейного альбому. На одному з них подружжя позує з маленьким сином Джорджем, Єлизаветою ІІ і принцом Філіпом з нагоди народження доньки Шарлотти. На іншому наслідник престолу постав з прадідусем сам.

Принц Чарльз і герцогиня Камілла також оприлюднили серію чуттєвих фото з покійним батьком і тестем. Раніше принц Уельський звертався до громадськості після смерті принца Філіпа та ділився сімейними світлинами та спогадами про нього.

Remembering The Duke of Edinburgh as a much-loved Father and Father-in-Law.



Members of The Royal Family are today sharing their memories of The Duke - see more on @RoyalFamily. pic.twitter.com/7lIGjhhYtQ — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) April 14, 2021

Онука покійного герцога Единбурзького принцеса Євгенія також коментувала відхід дідуся. Вона пообіцяла піклуватися про бабусю Єлизавету ІІ в пам'ять про Філіпа та показала милі фото з ним.