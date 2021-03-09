Королева Елизавета II отказалась подписывать заявление в ответ на интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри. Ходят слухи, что в Букингемском дворце наступил кризис.

Интервью принца Гарри и Меган Маркл по-настоящему взбудоражило сеть. Но не меньшее впечатление оно произвело на монаршую семью в Великобритании.

К слову Кейт Миддлтон провела встречу после интервью Меган Маркл: новый волшебный образ герцогини

Реакция Букингемского дворца на интервью

В понедельник, 8 марта, после выхода беседы на CBS, королева Елизавета II, принц Чарльз и принц Уильям провели переговоры в Виндзорском замке, где размышляли над тем, как отреагировать на скандальное интервью супругов Меган Маркл и принца Гарри. Наиболее резонансными являются заявления о желании самоубийства Меган и расизм в семье.

СМИ сообщают, что в Букингеме подготовили заявление, где отмечается любовь и благосклонные эмоции к Меган и Гарри.Королева Елизавета II должна была подписать этот документ, чтобы избежать дальнейших напряженных отношений с супругами. Однако известно, что Ее Величество отказалась от этого решения.

Издание отметило, что персонал Букингемского дворца работал в ночь выхода интервью Опры Уинфри. Они смотрели эфир с "нарастающим чувством ужаса и печали". Весь дворец находится в состоянии "личного шока", поскольку принц Гарри якобы "нажал ядерную кнопку в собственной семье" и разрушил ее.

Интервью принца Гарри и Меган Маркл: основные темы