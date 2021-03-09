Принца Гарри обвинили в разрушении семьи: реакция Елизаветы II на интервью внука
Королева Елизавета II отказалась подписывать заявление в ответ на интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри. Ходят слухи, что в Букингемском дворце наступил кризис.
Источник:The Daily Mail
Интервью принца Гарри и Меган Маркл по-настоящему взбудоражило сеть. Но не меньшее впечатление оно произвело на монаршую семью в Великобритании.
К слову Кейт Миддлтон провела встречу после интервью Меган Маркл: новый волшебный образ герцогини
Реакция Букингемского дворца на интервью
В понедельник, 8 марта, после выхода беседы на CBS, королева Елизавета II, принц Чарльз и принц Уильям провели переговоры в Виндзорском замке, где размышляли над тем, как отреагировать на скандальное интервью супругов Меган Маркл и принца Гарри. Наиболее резонансными являются заявления о желании самоубийства Меган и расизм в семье.
СМИ сообщают, что в Букингеме подготовили заявление, где отмечается любовь и благосклонные эмоции к Меган и Гарри.Королева Елизавета II должна была подписать этот документ, чтобы избежать дальнейших напряженных отношений с супругами. Однако известно, что Ее Величество отказалась от этого решения.
Издание отметило, что персонал Букингемского дворца работал в ночь выхода интервью Опры Уинфри. Они смотрели эфир с "нарастающим чувством ужаса и печали". Весь дворец находится в состоянии "личного шока", поскольку принц Гарри якобы "нажал ядерную кнопку в собственной семье" и разрушил ее.
Интервью принца Гарри и Меган Маркл: основные темы
- Супруги рассекретили пол второго ребенка: у них родится девочка;
- Меган и Гарри признались, что поженились тайно за 3 дня до громкой свадьбы;
- Кейт Миддлтон довела Меган Маркл до слез;
- Королевская семья заставляла Меган молчать;
- Жена принца Гарри думала о самоубийстве;
- В монаршей семье обсуждали цвет кожи Арчи – сына Меган и Гарри.
Поделиться новостью