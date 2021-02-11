Американская певица Кэти Перри 20 января выступила на концерте по случаю инаугурации Джозефа Байдена в Вашингтоне. Ее выступление было одинаково грандиозно по сравнению с Джей Ло и Леди Гагой. Звезда объяснила, что этот день был важным для нее, поскольку она надеялась объединить свою семью, в которой есть сторонники как демократов, так и республиканцев.

Женщина приняла участие в вечернем шоу Джимми Киммела, где поделилась не только рассказами о буднях материнства, но и о дне инаугурации Байдена.

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Кэти Перри о выступлении на инаугурации президента США

Стоит напомнить, что Кэти Перри выступила на концерте Celebrating America по случаю дня инаугурации Байдена. Финалом мероприятия стало выступление Кэти Перри, где она исполнила песню Firework. Для мероприятия она выбрала лаконичный и элегатный белый образ, исполняя песню на фоне роскошных фейерверков.

Выступление Кэти Перри на концерте по случаю инаугурации Байдена: видео

В шоу Джимми Киммела она призналась, что все действо было очень насыщенным, а ей было очень важно стоять и петь возле Капитолия. Впрочем, поддерживать действующего президента Байдена ей было, вероятно, сложно, ведь у ее семьи политические взгляды слишком разные.

Моя семья состоит из республиканцев и демократов. Иногда мы могли соглашаться с чем-то, иногда не соглашаться, иногда вообще могли не разговаривать, сидя за одним столом. Я сказала им, что буду выступать, и они молились за меня. Я просто пела там, надеясь, что будет больше единства в следующие четыре года, и семьи смогут снова собраться вместе, потому что это все очень грустно,

– поделилась Кэти Перри.

Кэтти Перри рассказывает о выступлении в день инаугурации Байдена: видео

Напомним, что Кэти Перри, Леди Гага, Дженнифер Лопес, Майли Сайрус, Билли Айлиш, Шэрон Стоун и другие звезды активно поддерживали Джо Байдена в его предвыборной кампании.