Американская поэтесса Аманда Горман стала настоящей находкой на инаугурации Джо Байдена 20 января 2021. 22-летняя поэтесса прочитала стихотворение "Холм, на который мы поднимаемся" и прославилась на весь мир.

Читать стихи на инаугурациях президентов, которые избирались от Демократической партии США, стало уже хорошей традицией. Свои произведения поэты раньше читали на инаугурации Джона Кеннеди (1961), Билла Клинтона (1993 и 1997 годы) и Барака Обамы (2009 и 2013 годы).

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Что известно о выступлении Аманды Горман на инаугурации?

В этом году своим выступлением поразила самая молодая поэтесса из всех шести других, выступавших ранее. В стихотворении под названием "Холм, на который мы поднимаемся" (The Hill We Climb) молодая поэтесса призвала американцев к "единству и сплоченности". Свое произведение она посвятила как чиновникам, присутствующим на церемонии в Вашингтоне, так и глобальной аудитории, которая наблюдала за инаугурацией онлайн.

"Когда наступает день, мы спрашиваем себя, где мы можем найти свет в этой бесконечной темноте?" – именно так началась ее пятиминутная речь. В ней она вспомнила о недавнем штурме Капитолия в начале этого месяца, а также описала себя как "тощую чернокожую девушку, чьи предки были рабами, и которую воспитывала мать-одиночка".

Выступление Аманды Горман на инаугурации Байдена: видео

Как рассказывала Аманда, прочитать собственное стихотворение ей предложили в конце декабря 2020 года. Тогда с ней связался инаугурационный комитет Байдена, поскольку она была уже давно известна в политических кругах: Аманда знакома с бывшим государственным секретарем США Хиллари Клинтон и бывшей первой леди Мишель Обамой. Что касается написания стиха, то ей не ставили рамок и ограничений, только просили не очернять кого-либо из-за скандального ухода президента Дональда Трампа. Единственное, что пожелали, это коснуться темы единства и надежды в США.

"Я очень хотела использовать свои слова, чтобы стать точкой единства, сотрудничества и общности... Я думаю, что речь идет о новом разделе Соединенных Штатов, о будущем, и это делается благодаря элегантности и красоте слов", – рассказывала поэтесса перед инаугурацией программе на BBC.

"То, что я действительно хочу сказать в стихотворении, – это иметь возможность использовать мои слова, чтобы представить путь, которым наша страна все еще может собраться вместе и все еще может исцелиться", – добавляла она в The New York Times.

Полный текст стихотворения Аманды Горман на языке оригинала вы можете прочитать здесь.

Кто такая Аманда Горман?

Молодую поэтессу для знакового события в США выбрали не случайно – в 16-летнем возрасте Аманда Горман стала молодежным поэтом-лауреатом в Лос-Анджелесе, а уже в 2017 году ее избрали первым в истории национальным молодежным поэтом-лауреатом в США. Сама же Аманда училась в Гарвардском университете по специальности "социология".



Аманда Горман – молодая поэтесса, которая выступила на инаугурации Байдена / Фото из инстаграма Горман

В подростковом возрасте (2015) Аманда Горман опубликовала свою первую книгу "Тот, для кого пищи недостаточно". А ее иллюстрированная книга "Перемены поют" должна выйти в конце 2021 года. Она также является основательницей некоммерческой организации One Pen One Page, которая проводит молодежную программу креативного письма и лидерства.

Что интересно, Аманда Горман родилась в Лос-Анджелесе в 1998 году, и в детстве она имела дефект речи – так же, как и новый президент США Джо Байден. Но по ее словам в интервью Los Angeles Times, это только мотивировало ее к публичным выступлениям.

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"Когда вам нужно научиться произносить звуки и очень заботиться о произношении, это дает вам определенное понимание звука, слухового опыта", – призналась поэтесса.

Девушка также известна своей общественной деятельностью в Лос-Анджелесе. Многие ее произведения посвящены проблемам угнетения, феминизма, расы и маргинализации, а также проблемам африканской диаспоры. В 2017 году Аманда Горман заявила, что хочет баллотироваться в президенты США в 2036 году. И учитывая ее уверенный путь в таком молодом возрасте, верится, что у нее все может получиться.



Аманда Горман / Фото из инстаграма Аманды Горман

Реакция знаменитостей на выступление Аманды

Знаменитости с восторгом отреагировали на выступление Аманды Горман. Некоторые поблагодарили в социальных сетях за ее вдохновенные слова, а некоторые попросили как можно быстрее выдвигаться на пост президента США.

Актер Кевин Макхейл

"Национальное достояние – это Аманда Горман".

Актриса Элизабет Бэнкс

"Как проголосовать за Аманду Горман?"

Актриса Керри Вашингтон

"Да! Храни тебя Бог, Аманда." Это – прошлое, из которого мы ступаем, и как его исправляем".

YES @TheAmandaGorman. YES!!!!!! God bless you. “It’s the past we step into and how we repair it”. — kerry washington (@kerrywashington) January 20, 2021

Ведущий Джимми Киммел

"Ого, Аманда Горман, я потрясен. Я должен был больше внимания уделять поэзии в школе".

wow,@TheAmandaGorman is terrific. I should have paid more attention to poetry in school — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) January 20, 2021

Бывшая жена Шварценеггера и журналистка Мария Шрайвер

"Поэтесса Аманда Горман: "Тишина – это не всегда покой... "Какая она впечатляющая."