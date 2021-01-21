Популярная американская певица Кэти Перри выступила на праздничном концерте, который был посвящен инаугурации новоизбранного президента США Джозефа Байдена. Знаменитость ошеломила зрителей фантастическим исполнением песни Firework.

20 января 2021 года в США состоялась инаугурация Джо Байдена. Теперь сам он будет исполнять обязанности главы государства. По случаю торжественного, исторического события отгремел грандиозный концерт Celebrating America. Финалом мероприятия стало выступление Кэти Перри, видео которого исполнительница уже опубликовала на официальном ютуб-канале.

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Инаугурация прошла в Капитолии. Миллионы людей в разных уголках мира наблюдали за этим событием в онлайн-режиме. После официальной части зрители просматривали праздничное мероприятие – Celebrating America. Там выступили всемирно известные люди из разных отраслей деятельности. В частности, специальным выступлением порадовала Кэти Перри.

Выступление Кэти Перри на Celebrating America