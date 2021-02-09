Известная американская певица Кэти Перри в новом интервью рассказала об опыте партнерских родов с Орландо Блумом. Также она поделилась, как относится к советам мужа относительно воспитания ребенка.

Знаменитая американская исполнительница Кэти Перри является мамой 5-месячной девочки Дейзи. В новом интервью звезда рассказала о партнерских родах с Орландо Блумом и об отношениях с женихом.

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Кэти Перри о материнстве и советах Орландо Блума

В первую очередь певица призналась, что считает решение стать мамой – лучшим в своей жизни. Так как теперь, по словам Кэти Перри, у нее есть семья, постоянная поддержка и жених с опытом воспитания детей. Напомним, что Орландо Блум имеет 10-летнего сына от отношений с моделью Мирандой Керр.

Звезда отметила, что поначалу ее раздражали постоянные советы жениха. Однако впоследствии она поняла, что следует прислушаться к деталям, связанным с предыдущими отношениями Блума.

Я говорила что-то вроде "Мне не нужно слушать все эти истории". Однако они действительно помогли. Тогда я подумала: "О, ты уже прошел через это и в самом деле знаешь, что делать",

– поделилась Кэти Перри.

Артистка добавила, что они очень благодарны за дочь и по-настоящему любят друг друга.

Кэти Перри о партнерских родах

Исполнительница рассказала, что Орландо Блум был с ней во время родов. Он поддерживал ее и оказывал помощь.

Орландо был рядом и очень поддерживал. Он был прекрасен: просто держал меня за руку и смотрел в глаза,

– призналась Кэти Перри.

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