Образы президентской четы Барака и Мишель Обамы с инаугурации Джо Байдена 20 января еще долго обсуждали в сети. Моментом решили воспользоваться маленькие американцы Рилей и Зайден, которые повторили наряды 44-го президента и первой леди.

Источник: People

К слову Мишель Обама поразила образом на инаугурации Байдена: фото роскошного выхода

Дети повторили образы Барака и Мишель Обамы

На официальном событии Мишель Обама решила поддержать молодого американского дизайнера Серхио Хадсона из Южной Каролины в США, сделав ставку на образ цвета красного вина. Костюм Мишель состоял из брюк-палаццо и водолазки, а также пальто в тон, черных перчаток и туфель-лодочек из замши. Самой обсуждаемой деталью выхода Обамы стал массивный пояс на брюках с огромной золотистой пряжкой.

Барак Обама между тем выбрал классический синий костюм, голубую рубашку с галстуком, шарф, черное пальто и черные туфли. Супруги дополнили свои образы защитными масками. Роскошные образы президентской четы настолько поразили публику, что их не оставили без внимания и родители двоих друзей – Рилей и Зайден.



Мишель Обама и Барак Обама на инаугурации Байдена / Фото Getty Images

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Маленьких поклонников Обам одели в похожие образы, которые автоматически превратили их в мини-копии Барака и Мишель. Позади детей даже сделали импровизированную красную дорожку, на фоне которой дети уверенно позировали перед камерой. На фотографии малышей отреагировали даже президентские супруги, Мишель и Барак, опубликовав их фото в своем инстаграме с подписью: "Рилей и Зайден, вы справились!"

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