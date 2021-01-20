Американская певица Леди Гага удостоилась исполнять гимн США на инаугурации Джозефа Байдена. Женщина активно поддерживала политика в течение избирательной кампании.

Многократная обладательница Грэмми выполнила национальный гимн Америки. О ее выступлении заранее сообщали в американских СМИ, поэтому оно не было неожиданным. Представители команды Джо Байдена объясняли, что Леди Гагу они выбрали для выступления на инаугурации из-за ее активной позиции в отношении прав ЛГБТ-сообществ.

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Леди Гага исполнила гимн на инаугурации Байдена

Легендарная певица для инаугурации нового президента США Джозефа Байдена надела роскошный образ: платье, состоявшее из черного боди, красной пышной юбки и аппликации на груди в форме золотистого голубя. Ее волосы были заплетены в косички поверх головы, а в них были вплетены черные ленты.



Леди Гага на инаугурации Джозефа Байдена / Фото Getty Images

Исполнение гимна из уст Леди Гаги было невероятным и поразило всех присутствующих.

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Напомним, что певица активно поддерживала Джо Байдена во время его избирательной кампании в США, призывала американцев голосовать за него и даже поддерживала политика в некоторых встречах с избирателями.