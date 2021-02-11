Американська співачка Кеті Перрі 20 січня виступила на концерті з нагоди інавгурації Джозефа Байдена у Вашингтоні. Її виступ був однаково грандіозний порівняно з Джей Ло та Леді Гагою. Зірка пояснила, що цей день був важливим для неї, оскільки вона мала надію об'єднати свою сім'ю, у якій є прихильники як демократів, так і республіканців.

Жінка взяла участь у вечірньому шоу Джиммі Кіммела, де поділилась не лише розповідями про будні материнства, а й про день інавгурації Байдена.

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Кеті Перрі про виступ на інавгурації президента США

Варто нагадати, що Кеті Перрі виступила на концерті Celebrating America з нагоди дня інавгурації Байдена. Фіналом заходу став виступ Кеті Перрі, де вона виконала пісню Firework. Для заходу вона одягнула лаконічний та елегатний білий образ, співаючи на тлі розкішних феєрверків.

Виступ Кеті Перрі на концерті з нагоди інавгурації Байдена: відео

У шоу Джиммі Кіммела вона зізналась, що все дійство було дуже насиченим, а їй було дуже важливо стояти і співати біля Капітолію. Втім, підтримувати чинного президента Байдена було їй, ймовірно, складно, адже у її сім'ї політичні погляди є надто різними.

Моя сім'я складається з республіканців і демократів. Іноді ми могли погоджуватись з чимось, іноді не погоджуватись, іноді взагалі могли не розмовляти, сидячи за одним столом. Я сказала їм, що буду виступати, і вони молились за мене. Я просто співала там, сподіваючись, що буде більше єдності в наступні чотири роки і сім'ї зможуть знову зібратися разом, тому що це все – дуже сумно,

– поділилась Кеті Перрі.

Кетті Перрі розповідає про виступ у день інавгурації Байдена: відео

Нагадаємо, що Кеті Перрі, Леді Гага, Дженніфер Лопес, Майлі Сайрус, Біллі Айліш, Шерон Стоун та інші зірки активно підтримували Джо Байдена у його передвиборчій кампанії.