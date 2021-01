Американская певица Дженнифер Лопес присоединилась к церемонии инаугурации новоизбранного президента США Джозефа Байдена. Она исполнила песни This Land Is Your Land и America the Beautiful с коротким отрывком из своего хита Let's Get Loud.

Дженнифер Лопес выступила на инаугурации Байдена Сразу же после исполнения гимна США другой звездой – Леди Гагой, и после принятия присяги Джо Байденом в качестве президента и Камалы Харрис как вице-президента, Джей Ло выступила с песней. Звезда появилась на событии в поразительном total-white образе от Chanel: в шелковых брюках-клеш, блузке с кружевами-жабо, белом пальто и с множеством драгоценных украшений. Ее волосы были собраны в высокий конский хвост, а на лице сделан акцент на серебристых глазах. Внимание! Байден принял присягу и вступил в должность президента США: фото, видео

Дженнифер Лопес на инаугурации Байдена / Фото Getty Images Заметно, что Дженнифер Лопес волновалась перед выступлением, однако ее сильный голос и волшебное исполнение песен поразило всех присутствующих и президента США и Камалу Харрис, вчастности. Добавим, что песня This Land Is Your Land ("Эта земля – это твоя земля" в переводе) была выпущена еще в 1940 году и ее создателем стал американский певец и музыкант Вуди Гатри. В середине выступления она также сказала последние слова присяги верности на испанском: "Единая нация под Богом, неделимая, со свободой и справедливостью для всех".