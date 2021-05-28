Кейт Миддлтон показала 2 изысканных образа и завершила тур по Шотландии: эффектные фото

Тур по Шотландии королевской четы герцогов Кембриджских подошел к концу. И Кейт Миддлтон продемонстрировала еще 2 роскошных аутфита и покорила сеть.

Первый образ герцогиня Кембриджская выбрала неспроста. Во время локдауна она звонила девочке Миле, которая болеет лейкемией. Тогда Кейт Миддлтон пообещала, что при встрече они оба оденут розовые платья, что и произошло.

Смотрите также Книги и финансовые вознаграждения: детали завещания принца Филиппа

Встреча Кейт Миддлтон с Милой

И действительно, Кэтрин выполнила обещание. Герцогиня примерила длинное плиссированное розовое платье с тонким поясом, который удачно подчеркнул ее фигуру. Она соединила наряд с замшевыми туфлями в тон.

Кейт Миддлтон распустила пышные волосы и уложила их роскошными локонами, а также сделала макияж. Маленькая Мила была в восторге от встречи с Кейт Миддлтон и также была одета в светло-розовое объемное платье.

Завершающий образ Кейт Миддлтон

Принц Уильям и Кейт Миддлтон закрыли тур по Шотландии в Эдинбурге. Принц Уильям выступил с речью в Генеральной ассамблее, а его сопровождала жена, которая в очередной раз покорила публику.

Герцогиня появилась перед камерами в стильном голубом платье-пальто с плиссированной юбкой. Такой наряд она дополнила туфлями-лодочками с острым носком и на высоких каблуках. Платье удачно сочеталось с лаконичной цепочкой с подвеской на шее, массивными серьгами и элегантной брошью.

Кейт Миддлтон собрала волосы сверху, а остальные пряди распустила. На лице она сделала хороший макияж, подчеркнув глаза стрелками, а губы – бежевой помадой.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Образы Кейт Миддлтон в туре по Шотландии