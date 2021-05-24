Еще в пятницу, 21 мая, принц Уильям начал тур по Шотландии. Жена Кейт Миддлтон присоединилась к нему лишь в понедельник, 24 мая. Первый совместный выход супруги осуществили в благотворительную организацию Turning Point Scotland, которая специализируется на социальной помощи. Они познакомились с подопечными фонда и обсудили проблемы психического здоровья.

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Образ Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская сразу покорила мир безупречным видом. Она появилась на публике в двубортном жакете демократичного бренда Zara и плиссированной юбке длины миди от британской марки Hope Fashion. Кейт Миддлтон идеально скомбинировала одежду насыщенного кобальтового цвета. В тон она подобрала даже защитную маску с принтом.

Наряд жена принца Уильяма сочетала с замшевыми туфлями-лодочками коричневого цвета от знаменитого Gianvito Rossi. Из аксессуаров Кейт Миддлтон выбрала клатч, которым дополнила пальто песочного цвета, во время появления на станции скорой помощи в районе Ньюгем. Она надела и лаконичные серьги и дорогое кольцо с помолвки.



Кейт Миддлтон и принц Уильям в Шотландии / Фото Getty Images

Отметим, последний выход Кейт Миддлтон в Лондоне, Музее Виктории и Альберта, поразил публику не меньше. Тогда она появилась в безупречном платье с трендовым принтом и удлиненным силуэтом. Этот наряд от Alessandra Rich – одного из самых любимых дизайнеров герцогини Кембриджской.