В четверг, 27 мая, королевская чета приехала в Эдинбург и посетила парк Старбэнк. Принц Уильям рассказывал, что его жена очень любит высаживать растения. Вместе с детьми пара посадила цветы, которые будут привлекать внимание бабочек.
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Также герцоги Кембриджские вместе со старшими детьми посадили подсолнухи, чтобы получить награду герцога Эдинбургского. Принц Уильям, как настоящий мужчина, высадил яблоню. Впоследствии супруги познакомились с организацией Fields in Trust, которая борется за то, чтобы зеленые зоны были в равной степени доступны всем британцам.
Образ Кейт Миддлтон
Герцогиня Кембриджская в очередной раз безупречно выглядела. Она предстала в белой кофточке с черным гороховым принтом, которую соединила с изумрудным стильным костюмом от Massimo Dutti. Наряды удачно дополняли белоснежные кеды.
Кейт Миддлтон распустила длинные волосы и уложила их пышными локонами. Она украсила шею золотой цепочкой, а уши – лаконичными серьгами. На лице герцогиня сделала нежный макияж.
Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото Getty Images
Образы Кейт Миддлтон в туре по Шотландии
- Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили благотворительную организацию Turning Point Scotland. Герцогиня Кембриджская показала безупречный образ в жакете Zara.
- В стильном монохромном образе верблюжьего цвета Кейт Миддлтон с мужем прибыла на Оркнейские острова, где открыла Белфурскую больницу.
- Супруги очаровали повседневными образами в куртках цвета хаки в Европейском морском энергетическом центре.
- Герцоги Кембриджские устроили частный показ фильма "Круэлла" для работников Национальной службы здравоохранения. Кейт Миддлтон появилась на мероприятии в безупречном пальто.