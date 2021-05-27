В четверг, 27 мая, королевская чета приехала в Эдинбург и посетила парк Старбэнк. Принц Уильям рассказывал, что его жена очень любит высаживать растения. Вместе с детьми пара посадила цветы, которые будут привлекать внимание бабочек.

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Также герцоги Кембриджские вместе со старшими детьми посадили подсолнухи, чтобы получить награду герцога Эдинбургского. Принц Уильям, как настоящий мужчина, высадил яблоню. Впоследствии супруги познакомились с организацией Fields in Trust, которая борется за то, чтобы зеленые зоны были в равной степени доступны всем британцам.

Образ Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская в очередной раз безупречно выглядела. Она предстала в белой кофточке с черным гороховым принтом, которую соединила с изумрудным стильным костюмом от Massimo Dutti. Наряды удачно дополняли белоснежные кеды.

Кейт Миддлтон распустила длинные волосы и уложила их пышными локонами. Она украсила шею золотой цепочкой, а уши – лаконичными серьгами. На лице герцогиня сделала нежный макияж.



Кейт Миддлтон и принц Уильям​ / Фото Getty Images

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