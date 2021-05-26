Герцоги Кембриджские путешествуют по Шотландии, общаются с местным населением и посещают различные учреждения. Одной из остановок в их туре стал город Оркней.

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Повседневные образы Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Для поездки к турбине с возобновляемой энергией влюбленные выбрали удобную одежду. Кейт предстала перед публикой в джинсах, куртке цвета хаки, под которой была блузка. Герцогиня Кембриджская соединила такой look с комфортной коричневой обувью без каблуков. Волосы Миддлтон уложила в легкие локоны и забрала назад, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках и персиковым помадой на губах. Довершила аутфит изысканными серьгами.

Принц Уильям позировал рядом с женой в синих штанах и куртке также цвета хаки, под которой были голубая рубашка и свитер. Среди обуви выбрал коричневые ботинки.

Супруги мило улыбались. Особенно тогда, когда общалось с шотландскими школьниками.



Кейт Миддлтон общается со школьниками / Фото Getty Images



Принц Уильям и Кейт Миддлтон в Шотландии / Фото Getty Images

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Герцоги Кембриджские о поездке в Европейский морской энергетический центр

В сообщении представители королевской семьи Великобритании рассказали, что турбина с возобновляемой энергией, которая расположена у берегов Оркнея, может помочь улучшить ситуацию с изменением климата. Эта инновационная форма производства энергии, разработанная Европейским морским энергетическим центром, является частью усилий по развитию чистой и интегрированной энергетической системы в Оркнее.

Конкретно эта турбина станет самой мощной в мире, способной обеспечить потребность в электроэнергии до 2 тысяч британских домов, в то же время компенсируя примерно 2200 тонн выбросов углекислого газа в год. Работа заключается в том, чтобы восстановить планету для следующих поколений.