Королевская чета не могла не отблагодарить шотландских медиков за преданность и жертвенность в период разгара пандемии коронавируса. Пара превратила Холирудский дворец, что в Эдинбурге, на кинотеатер и устроила допремьерный показ фильма "Круэлла".

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Холирудский дворец – официальная резиденция королевы Елизаветы II в Шотландии, которую она любезно предоставила Кейт Миддлтон и принцу Уильяму. Своим любимцам Ее Величество позволила прибыть на мероприятие на Land Rover 1966 2A, который принадлежал покойному принцу Филиппу!

"Мы приглашаем вас схватить попкорн, обняться под одеялами и перенестись в Великобританию 1970-х на вечер заслуженных развлечений, драмы, гламура и эскапизма", – говорится в заметке герцогов Кембриджских.

Супруги также получили возможность пообщаться с главными звездами "Круэллы" – Эммой Стоун и Эммой Томпсон. Во время разговора они обсудили съемки ленты, которые происходили в Лондоне, и удивительные костюмы персонажей.

Роскошный образ Кейт Миддлтон

Для допремьерного показа фильма "Круэлла" Кейт Миддлтон выбрала фантастический наряд. На ней клетчатое двубортное пальто насыщенного темно-синего цвета от британского бренда Holland Cooper. Стоимость роскошной верхней одежды длины макси составляет 849 фунтов стерлингов – более 33 тысяч гривен.

Роскошное пальто герцогиня Кембриджская довершила замшевыми туфлями с заостренным носком изумрудно-зеленого цвета. Безупречная Кейт Миддлтон собрала волосы в объемный хвост. Из аксессуаров она подобрала серьги с бриллиантами и сапфирами, которые гармонировали с верхней одеждой и обручальным кольцом.