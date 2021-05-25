Во второй день тура по Шотландии герцоги Кембриджские встретились с графами Стратернскими. У всех было приподнятое настроение несмотря на прохладную и ветреную погоду.

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Для официального визита Кейт Миддлтон надела удачный монохромный образ: миди-пальто верблюжьего цвета от Massimo Dutti, бежевые брюки-клеш, коричневую кофту, замшевые туфли и клатч, а также шарф в клетку. Образ герцогини выглядел стильно и гармонично, а повторить его смогут любые модницы уже осенью 2021 года.



Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

Принц Уильям в свою очередь надел синие штаны, кофту и голубую рубашку, а также темно-коричневый пиджак и такую же обувь.



Герцоги Кембриджские в туре по Шотландии / Фото Getty Images

Отметим, что перед визитом в Шотландию принц Уильям вакцинировался от коронавируса. Получила ли прививку Кейт Миддлтон – неизвестно.

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Что говорил принц Уильям о Шотландии?

В начале своего тура, к которому впоследствии присоединилась Кейт, Уильям признался, что любит Шотландию, поскольку именно здесь он впервые встретил Кейт – они вместе учились в колледже в Сент-Эндрюс.

Именно здесь, в Шотландии, 20 лет назад, я впервые встретил Кэтрин. Можно лишний раз не говорить, что город, где вы встречаетесь со своей будущей женой, занимает особое место в вашем сердце. Джордж, Шарлотта и Луи уже знают, как дорога Шотландия для нас обоих, и они начинают строить свои собственные счастливые воспоминания,

– отмечал принц Уильям изданию People.

Отметим, что королевская семья часто отдыхает в Шотландии. Семейное поместье там имеет Елизавета II, где часто раньше отдыхала с принцем Филиппом. Также в Шотландию на отдых отправляется семья Кейт и Уильяма с детьми, а также их кузены. Там герцоги Кембриджские недавно сняли проницательный видеоролик с детьми на берегу моря в честь 10-й годовщины брака.