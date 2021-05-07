Супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов являются одними из самых популярных в украинском шоу-бизнесе. Теперь к влюбленным еще больше приковано внимание, ведь недавно они объявили, что скоро снова станут родителями.

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Катя и Юрий вместе с сыном Иваном отдыхают в Турции. Оттуда они ежедневно публикуют фото, которыми радуют многотысячную аудиторию поклонников. Осадчая решила сделать публикацию по случаю особого праздника – Дня ангела Юрия.

Красивые фото Кати Осадчей и Юрия Горбунова

На личной инстаграм-странице ведущая опубликовала несколько ярких селфи. На фотографиях Катя и Юрий изображены невероятно счастливыми, они не стесняются показывать трогательное отношение друг к другу и получают удовольствие от каждого момента.

Осадчая нежно обнимала своего избранника и целовала его в щечку. Видно, что она по-настоящему счастлива рядом со своим мужем.

Юрий, с Днем ангела! Пусть он тебя охраняет! Будь здоровым, а счастливым и любимым мы с Ивасиком тебя будем делать,

– написала в публикации Катя.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

В комментариях подписчики Осадчей засыпают ее и мужа комплиментами.