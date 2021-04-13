Еще 2 месяца назад Ким Кардашян подала документы на развод с Канье Уэстом. Он ответил экс-любимой только недавно. Известно, что рэпер хочет добиться совместной опеки над детьми.

Через суд американский рэпер Канье Уэст хочет добиться общей юридической и физической опеки над детьми с Ким Кардашян: 7-летней Норт, 5-летним Сэйнт, 4-летней Чикаго и 1-летним Псалмом.

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Канье Уэст ответил на документы о разводе, которые подала Ким

Желание исполнителя добиться совместной опеки не означает, что родители смогут проводить время с детьми поровну. Вероятно, Ким Кардашян все равно останется главным опекуном. Однако светская львица не против общения детей со звездным отцом.

Также известно, что Ким Кардашян и Канье Уэст не требуют поддержки, а потому самостоятельно оплатят все судебные издержки. Тем более, что недавно американская звезда реалити стала миллиардершей.

В документах на развод, которые подал адвокат рэпера, причиной указаны непримиримые разногласия. Также там не указана дата развода, поэтому неизвестно, когда расстались или расстанется бывшая пара.

Инсайдеры добавляют, что экс-супруги не будут менять правила брачного договора, который они заключили еще до свадьбы. Поэтому Ким Кардашян останется жить в семейном особняке за 60 миллионов долларов вместе с детьми. Дети являются главными для знаменитостей. Канье и Ким делают все для того, чтобы им было хорошо.

Они оба согласны с тем, что чем меньше стресса испытывают дети, тем лучше. Канье любит своих детей и хочет, чтобы они были счастливы,

– пишет издание.

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