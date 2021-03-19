В феврале светская львица Ким Кардашян официально подала на развод с Канье Уэстом после шести лет брака. Мать звезды Крис Дженнер впервые прокомментировала разрыв дочери с рэпером. Для телеведущей главное, чтобы как внуки, так и бывшие влюбленные были счастливы.

Уже более полугода в прессе не утихают слухи о разводе Канье Уэста и Ким Кардашян. Несмотря на то, что брак голливудской пары дал трещину уже давно, на официальное расторжение союза светская львица решилась только месяц назад. Первой молчание нарушила сама Ким, заявив, что 2020 год был действительно сложным, а вслед за ней высказалась знаменитая мама Крис Дженнер.

Стоит знать Это был сложный год, – Ким Кардашян дала первое интервью после заявления о разводе с Уэстом

Крис Дженнер о разводе Ким Кардашян с Канье Уэстом

Как и дочь, 65-летняя медийная персона не стала прибегать к конкретике и делиться личными переживаниями. Звезда реалити "Семейство Кардашян" заверила, что бракоразводный процесс Ким Кардашян с Канье Уэстом тяжело переносит вся их большая семья. Она добавила, главное для нее как мамы и бабушки – счастье четырех внуков, дочери и бывшего зятя.

Я думаю, что подобная ситуация будет сложной для всех. К тому же у них много общих детей. В нашей семье прекрасно то, что мы все очень любим и поддерживаем друг друга. Поэтому все, что я хочу, чтобы эти двое были счастливы. И чтобы их дети были счастливы тоже,

– поделилась Крис Дженнер.



Крис Дженнер с Ким Кардашян и Канье Уэстом / Фото Instagram / @krisjenner

Знаменитость хочет, чтобы в их семье царила только любовь и благодарность друг к другу. Однако, похоже, все пережитые споры и конфликты публика вскоре увидит в финальном сезоне телешоу "Семейство Кардашян". Сама Крис Дженнер не стала открывать карты и заявила, что не знает, станет ли развод Ким и Канье главной темой нового эпизода реалити. Однако она убеждена, что дочь предпочтет оставить личную драму за кадром.

"Я думаю, что это частное время для них. Ким хотела разобраться с этим всем со своей семьей. Когда она почувствует, я уверена, что она скажет, что ей нужно сказать", – отметила Крис Дженнер.

Стоит добавить, что отношения Крис Дженнер и Канье Уэста не были идеальными. После его заявлений о намерении Ким сделать аборт, когда она была беременна первенцем Норт, жена и теща Крис Дженнер отказались с ним общаться. Тогда рэпер объявил, что два года требует развода с Ким Кардашян.