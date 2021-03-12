Ким Кардашян и Канье Уэст перестали общаться
Американский рэпер Канье Уэст решил основательно разорвать отношения с Ким Кардашян. Незадолго до развода, он сменил все номера, поэтому сейчас супруги не общаются, несмотря на совместную опеку над детьми.
Источник:Page Six
Бракоразводный процесс светской львицы Ким Кардашян и американского рэпера Канье Уэста продолжается. Источник, близкий к супругам, сообщил, что между знаменитостями сейчас напряженные отношения.
Интересно стоимостью 60 миллионов долларов: что получит Ким Кардашян в результате развода с Уэстом
Обострение ситуации между Кардашян и Уэстом
Вполне вероятно, что звезды не останутся друзьями после развода. Незадолго до того, как Ким подала документы на разрыв брака, Канье максимально прекратил контактировать с женой. В частности, он изменил все номера телефонов. Теперь Кардашян может общаться с рэпером только через его охрану.
Несмотря на такой резкий поворот событий, звездные родители одинаково будут делить опеку над детьми. Однако Канье Уэст не хочет встречаться с Ким, когда будет видеться с потомками. Но Кардашян вполне доверяет рэперу, поэтому это требование она выполнит.
Она доверяет ему в общении с детьми. Он любит их и часто с ними видится. Когда она уходит из дома, он приходит и проводит с ними время,
– пишет издание.
Ким Кардашян и Канье Уэст / Фото из инстаграма Ким Кардашян
Развод Кардашян и Уэста: что известно
- Многочисленные неурядицы в семье знаменитостей, постоянные ссоры и конфликты стали причиной напряженных отношений между парой. Супруги пытались вернуть все, как раньше, однако им не удавалось.
- Из-за того, что напряженная атмосфера между Ким и Канье могла навредить детям, они решили расстаться. Сначала об этом стало известно через инсайдеров, но впоследствии пара официально подала документы для бракоразводного процесса.
- Бывшие влюбленные заключали брачный договор, поэтому нарушать его не планируют. Ким Кардашян в результате развода получит дом в Калифорнии стоимостью 60 миллионов долларов, который приобрел Канье Уэст. Также светская львица будет получать выплаты за совместное проживание в браке и оставит себе ценные подарки рэпера.
Поделиться новостью