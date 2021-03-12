Американский рэпер Канье Уэст решил основательно разорвать отношения с Ким Кардашян. Незадолго до развода, он сменил все номера, поэтому сейчас супруги не общаются, несмотря на совместную опеку над детьми.

Бракоразводный процесс светской львицы Ким Кардашян и американского рэпера Канье Уэста продолжается. Источник, близкий к супругам, сообщил, что между знаменитостями сейчас напряженные отношения.

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Обострение ситуации между Кардашян и Уэстом

Вполне вероятно, что звезды не останутся друзьями после развода. Незадолго до того, как Ким подала документы на разрыв брака, Канье максимально прекратил контактировать с женой. В частности, он изменил все номера телефонов. Теперь Кардашян может общаться с рэпером только через его охрану.

Несмотря на такой резкий поворот событий, звездные родители одинаково будут делить опеку над детьми. Однако Канье Уэст не хочет встречаться с Ким, когда будет видеться с потомками. Но Кардашян вполне доверяет рэперу, поэтому это требование она выполнит.

Она доверяет ему в общении с детьми. Он любит их и часто с ними видится. Когда она уходит из дома, он приходит и проводит с ними время,

– пишет издание.



Ким Кардашян и Канье Уэст / Фото из инстаграма Ким Кардашян

Развод Кардашян и Уэста: что известно